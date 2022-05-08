مخاوف بمقتل ستين لاجئًا إثر قصف استهدف مدرسة في شرق أوكرانيا

قضى على الأرجح ستون شخصا كانوا في المدرسة" مشيرا إلى أن درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا في الموقع بعد الانفجار

أعلنت السلطات في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا ما يقرب على ستين شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف السبت مدرسة لجأوا إليها في المنطقة، على ما أفاد حاكم المنطقة سيرغي غايداي الأحد.

وكتب الحاكم على موقع تلغرام أن قرية "بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف" مضيفا "كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27".

وتابع "قضى على الأرجح ستون شخصا كانوا في المدرسة" مشيرا إلى أن درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا في الموقع بعد الانفجار الناجم عن القنبلة.

وأوضح "كان من المستحيل على أجهزة الإسعاف خلال الليل العمل هناك بسبب الضربات. كان يتعين عليهم إضاءة الموقع، ما كان سيتسبب بعمليات قصف جديدة".

وقال إن "أجهزة الإسعاف زارت بلدة شيبيليفكا المجاورة حيث أصابت قذيفة منزلا كان فيه 11 شخصا". وأوضح "ثمة فرص أكبر في أن يكون الناس على قيد الحياة" في المنزل نظرًا لاحتمائهم في قبو كما أن القصف تم بواسطة المدفعية وليس بواسطة قنبلة ألقتها طائرة".