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إسرائيل للأوكرانيين: مستعدون لمساعدتكم أمام الروس لحل أزمات انسانية

i24news

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قذائف آر بي جي في قاعة مدرسة مدمرة في ماريوبول ، شرق أوكرانيا ، 2 مايو 2022
AP Photo/Alexei Alexandrovقذائف آر بي جي في قاعة مدرسة مدمرة في ماريوبول ، شرق أوكرانيا ، 2 مايو 2022

اسرائيل تعرب عن استعدادها لمساعدة الاوكرانيين لحل الأزمات الانسانية

بعد المحادثات الأسبوع الماضي بين رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مع كل من الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي والروسي فلاديمير بوتين، قال الوزير زئيف الكين لمسؤولين أوكرانيين "إن كانت هناك أوضاع تتمكن إسرائيل خلالها من مساعدتهم أمام الروس- ستكون مستعدة للقيام بذلك وستساعد قدر المستطاع لتقليل المعاناة والحرب"، جاء هذا بحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان". 

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وذكر التقرير أن المكالمة بين زلنسكي وبينيت كان عنوانها فعلا "التهنئة بيوم الاستقلال"، لكن على مدار دقائق طويلة ناقش المسؤولين طلب زلنسكي بأن تتوجه إسرائيل الى الروس بالمساعدة بإخلاء المواطنين من منطقة سوبيستل في ماريوبول، وبعد ذلك، في إسرائيل نسقوا مكالمة مع بوتين وعرض الطلب أمامه. 

التقديرات، حاليا أيضا في إسرائيل، وأيضا في الغرب، أن احتمال التوصل لوقف اطلاق نار واتفاق بين أوكرانيا وروسيا تقريبا غير قائم، لذلك الوساطة الكبيرة للتوصل لاتفاق بين الجانبين غير قائمة عمليا، انما يوجد فقط محاولات محلية للمساعدة 

وفي مكالمة بين زلنسكي وبينيت في شباط/فبراير الماضي طلب من رئيس الحكومة بينيت التواسط للتوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار مع الروس. 

وفي المحادثة التي اجراها بينيت في يوم الاستقلال مع بوتين، اعتذر الرئيس الروسي عن تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف، حيث صرح ان "لهتلر كان يوجد لدم يهودي". 

 

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