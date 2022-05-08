مجموعة السبع تبدي استعدادا مبدئيا للتخلي عن النفط الروسي

مجموعة السبع بجميع اعضائها تعهّدت اليوم حظر استيراد النفط الروسي

تعهّدت دول مجموعة السبع التي اتّهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"إلحاق العار" ببلاده من خلال ممارساته في أوكرانيا، بالتخلي عن النفط الروسي، ولكن من دون وضع جدول زمني واضح لهذه الغاية.

والأحد أعلن البيت الأبيض في بيان أن "مجموعة السبع بجميع اعضائها تعهّدت اليوم حظر استيراد النفط الروسي أو منعه تدريجيا".

وأكدت الرئاسة الأميركية أن هذا القرار "سيوجّه ضربة قاسية للشريان الرئيسي لاقتصاد (فلاديمير) بوتين وسيحرمه من عائدات هو بحاجة إليها من أجل تمويل الحرب".

وجاء في بيان ختامي مشترك للمجموعة التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة أن هذا التخلي سينفّذ "بطريقة مناسبة وعقلانية"، من دون توضيح ماهية التعهّدات التي قطعها كل من هذه البلدان.

والأحد عقدت مجموعة السبع اجتماعا عبر الفيديو هو الثالث هذا العام شارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد استمر ساعة ونيّفا وفق مسؤولين أميركيين.

وجدد رؤساء الدول والحكومات التأكيد للرئيس الأوكراني على "تعهّدهم اتّخاذ تدابير إضافية لمساعدة أوكرانيا في ضمان مستقبل حر وديموقراطي" كما "الدفاع عن نفسها وصد أي أعمال عدوانية في المستقبل".