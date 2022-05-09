الرئيس الأوكراني يمنح كلبا وساما تقديرا لكشفه أكثر من 200 عبوة ناسفة والحيلولة دون تفجيرها

خلال تقديم الجائزة نبح الكلب من سلالة جاك راسيل صغيرة الحجم الفضل وهز ذيله، مما أثار ضحك الجمهور

أصبح الكلب "باترون" رمزا للوطنية الأوكرانية، بنيله وصاحبه وساما من الرئيس فلوديمير زيلينسكي تقديرا لخدماتهما المتفانية منذ العملية العسكرية الروسية حيث استطاع الكشف عن أكثر من 200 عبوة ناسفة والحيلولة دون تفجيرها باستخدام حاسة الشم.

وقال زيلينسكي في بيان بعد الحفل: "اليوم، أود تكريم هؤلاء الأبطال الأوكرانيين الذين يقومون بالفعل بتطهير أرضنا من الألغام. ومع أبطالنا، خبير صغير رائع - باترون - الذي يساعد ليس فقط في إبطال مفعول المتفجرات، ولكن أيضا لتعليم أطفالنا قواعد السلامة اللازمة في المناطق التي يحتمل وجود ألغام بها".

ومنح زيلينسكي الجائزة في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وخلال تقديم الجائزة نبح الكلب وهز ذيله، مما أثار ضحك الجمهور.