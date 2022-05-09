الرئيس الروسي في يوم النصر"يجب فعل كل شيء لتجنب رعب الحرب العالمية"

بوتين، "واجبنا هو المحافظة على ذكرى الذين هزموا النازية والقيام بما يلزم حتى لا تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن جيشه يقاتل في أوكرانيا دفاعا عن "الوطن الأم" بمواجهة "تهديد غير مقبول" تطرحه الدولة المجاورة المدعومة من الغرب، مشددا على أن واجب روسيا هو تجنيب اندلاع حرب عالمية جديدة، فيما يخشى العديدون من اتساع النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في خطاب ألقاه من الساحة الحمراء أمام آلاف الجنود المشاركين في العرض العسكري بمناسبة ذكرى الانتصار السوفياتي على النازيين العام 1945 "أتوجه إلى قواتنا المسلحة، أنتم تقاتلون من أجل الوطن الأم، من أجل مستقبله"، مشددا على وجوب بذل كل ما يمكن "حتى لا تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة".

وكرّر بوتين، أن "السلطات الأوكرانية كانت تحضّر هجومًا ضدّ الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد وأرادت الحصول على القنبلة الذرية وكانت مدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يشكّل تهديدًا وجوديًا لروسيا".

وقال "كان يتشكّل تهديد غير مقبول على الإطلاق، مباشرة على حدودنا"، متّحدثًا عن نازيين جدد في أوكرانيا وواصفًا هجومه عليها بأنه "ردّ وقائي" و"القرار الصائب الوحيد".

وأضاف بوتين، "واجبنا هو المحافظة على ذكرى الذين هزموا النازية ... والقيام بكلّ ما يلزم حتى لا تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة".

يذكر أن يوم التاسع من مايو/أيار يعتبر هاما في روسيا، لأنه العيد الوطني للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 27 مليون مواطن سوفيتي بين عامي 1941 و1945، والتي دمرت الاتحاد السوفيتي.