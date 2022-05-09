ماكرون وشولتس يدعمان إنشاء "منظمة سياسية أوروبية" جديدة تشمل أوكرانيا

لمح إلى أن تركيا التي تنتظر منذ عقود الانضمام للاتحاد ولم تلب كافة شروطه، تستطيع بدورها الانضمام إلى الهيئة

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين إلى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق "عقودا" واقترح في الأثناء إنشاء "منظمة سياسية أوروبية" تتاح عضويتها لدول من خارج التكتل قد تكون بريطانيا من بينها.

لكن هذه الفكرة التي اعتبرها المستشار الألماني أولاف شولتس "مثيرة للاهتمام بشدة" خلال اجتماع مع ماكرون في برلين، من المرجح أن تولد بعض الإحباط بين الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكشف الرئيس الفرنسي عن المقترح خلال خطاب ألقاه في مدينة ستراسبورغ هو الأول له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه. وقال إن هذه "المنظمة السياسية الأوروبية" التي أوضح خطوطها العريضة المحتملة في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع أولاف شولتس، يمكن أن توفر "شكلاً آخر من أشكال التعاون".

وأوضح أن هذه المنظمة "ستسمح للأمم الأوروبية الديموقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن".

يمكن لأوكرانيا وكذلك دول أقل تقدما على طريق العضوية، مثل البوسنة والهرسك، أن تصبح أعضاء في المنظمة في انتظار استكمال إجراءات العضوية التي تستغرق أمدا طويلا قد يصل إلى "عقود". كما يمكن لبريطانيا أن تنضم إليها للتنسيق أكثر مع دول الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها منه.

كما لمح ماكرون إلى أن تركيا التي تنتظر منذ عقود الانضمام للاتحاد، ولم تلب كافة شروطه، تستطيع بدورها الانضمام إلى الهيئة الجديدة المقترحة. وقال المستشار الألماني إنه "سعيد للغاية بالاقتراح الذي نناقشه مع" ماكرون.