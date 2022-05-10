الحرب في أوكرانيا: بايدن يوقع قانونا لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى كييف

قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير إن المجلس سينظر في تقديم 40 مليار دولار لأوكرانيا يوم الثلاثاء.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، قانونا يهدف إلى تسريع عملية تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع استمرار روسيا في غزوها.ودعا الكونغرس إلى الموافقة على مساعدات إضافية لأوكرانيا قبل نفاذ المساعدات الحالية في 19 مايو/ أيار الجاري.

ومن جهته قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، إن "المجلس سينظر في تقديم 40 مليار دولار لأوكرانيا يوم الثلاثاء"

وقبل التوقيع على مشروع القانون، انتقد بايدن "التدمير المتعمد" جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قال للصحفيين، إن "الفظائع التي ارتكبها الروس تتجاوز الحدود".ووصف "يوم النصر" في أوروبا، الذي يتم الاحتفال به في 8 مايو/ آيار، بأنه "يمثل نهاية المرحلة الانتقالية للدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، عندما هزمت دول الحلفاء بلاء الفاشية في أوروبا"، وقال: "بدأت أوروبا العمل على تقوية أواصر الوحدة بين الأمم، ولا سيما الوحدة الاقتصادية، والازدهار الاقتصادي المشترك".

وأكد الرئيس الأمريكي في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة توقيع القانون، إلى جانب أول عضوة في الكونغرس من مواليد أوكرانيا، فيكتوريا سبارتز: "أريد أن أشكر أعضاء الكونغرس هنا لتمرير هذا القانون وكل من أيد مشروع القانون"، وتابع: "مشروع القانون يظهر أن دعم لأوكرانيا لحظة محورية".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر تشريعا في أواخر أبريل/ نيسان المنصرم من شأنه أن يسمح لبايدن باستخدام قانون يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، والمعروف باسم قانون "الإعارة والتأجير" لعام 1941، من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة بسرعة على سبيل الإعارة.