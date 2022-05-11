الرئيس التشيكي يسمح لعشرات المواطنين بالقتال في أوكرانيا

واللافت أن ميلوش زيمان اعتبر نفسه في السابق حليفا لفلاديمير بوتين، لكنه وصف الزعيم الروسي بأنه "مجنون"

وافق الرئيس التشيكي الأربعاء على طلب للسماح لنحو مائة مواطن بالقتال في أوكرانيا إلى جانب الجيش، على الرغم من أن القانون يحظر على المواطنين القتال خارج البلاد. واللافت أن ميلوش زيمان اعتبر نفسه في السابق حليفا لفلاديمير بوتين، لكنه وصف الزعيم الروسي بأنه "مجنون" بعد أن غزت موسكو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقال المتحدث باسمه ييري اوفتشاتشيك في بيان: "وقع زيمان على قرار يوافق على انضمام 103 مواطنين للقوات المسلحة الأوكرانية بناء على طلبهم".

ويقاتل مقاتلون أجانب من عدة دول من بينها بولندا وبيلاروس وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا في الجانب الأوكراني منذ أن دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي المتطوعين لتقديم المساعدة.

وافقت حكومة فيالا على مساعدة عسكرية لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات كرونة (118 مليون يورو، 125 مليون دولار) منذ بدء الحرب.

وعلى صعيد آخر، توقع البنك الدولي في تقرير الأربعاء أن تزداد التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 4,2 بالمئة هذا العام، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستكون المستفيد الأكبر مع زيادة بأكثر من 20 بالمئة. وقال معدو التقرير إن المغتربين سيرسلون ما مجموعه 630 مليار دولار.

وطالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الثلاثاء بتحديث نظام الدفع الدولي في مؤتمر في سويسرا.

وأشارت إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بتحويل الأموال من المغتربين إلى عائلاتهم، موضحة أن "متوسط تكلفة التحويل يبلغ 6,3 بالمئة، ما يعني أن الوسطاء يحصلون على حوالي 45 مليار دولار سنويًا" بدلاً من المستفيدين وبينهم "ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض".