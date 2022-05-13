ألمانيا: على مجموعة السبع حماية الدول الفقيرة من آثار الحرب بأوكرانيا

وسيناقش الوزراء خصوصا سبل "فك الحصار عن الحبوب" الذي تقف وراءه روسيا.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية الخميس خلال افتتاح اجتماع مع نظرائها في مجموعة السبع، في شمال ألمانيا، أنه يجب حماية الدول الأكثر حرمانا من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وفي بيان قالت أنالينا بيربوك في فانغلز على شواطئ بحر البلطيق، في بداية الاجتماع الذي يستمر حتى السبت، "بصفتنا الدول الصناعية الرئيسة، فإننا نتحمل مسؤولية خاصة". وسيناقش الوزراء خصوصا سبل "فك الحصار عن الحبوب" الذي تقف وراءه روسيا.

وقالت الوزيرة التي ترأس بلادها مجموعة السبع هذا العام إن "25 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا، ولا سيما في ميناء أوديسا الأوكراني" وهي مواد غذائية "لملايين الأشخاص في العالم".

وأضافت ان "الدول الإفريقية والشرق أوسطية بحاجة ماسة إليها، وهذه الأزمة الغذائية" تزيد من حدتها أيضا "تأثيرات المناخ على المستوى العالمي". وتابعت "بالطبع سنبحث في مواصلة دعمنا لأوكرانيا، ولكن أيضا في سبل مساعدة الفئات الأشد فقرا في هذا الوضع".