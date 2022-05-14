روسيا تعلن عن موقفها من انضمام فنلندا والسويد للناتو

غروشكو هذا "لن يؤدي إلا إلى عسكرة منطقة الشمال التي كانت حتى وقت قريب أكثر المناطق سلمية من الناحية العسكرية"

أعلنت روسيا، اليوم السبت، رسميا عن موقفها من نية فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وحذرت من أنه ستكون لذلك عواقب، وأنها ستؤدي إلى "عسكرة الشمال".

وأفادت وكالات أنباء روسية، أن مساعد وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قال اليوم السبت، إن "روسيا ستتخذ ما وصفه بـ"التدابير الاحترازية الملائمة"، في حال حلف الناتو قوات وبنية تحتية نووية قرب الحدود الروسية، فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن غروشكو قوله "سيكون من الضروري الرد.. باتخاذ التدابير الاحترازية الملائمة التي تضمن استمرار الردع"، مضيفا أن "بلاده ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه فنلندا والسويد، ولا ترى أي أسباب "حقيقية" لانضمام البلدين إلى حلف الناتو"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وشدد ألكسندر غروشكو، إن "رد موسكو على توسع حلف الناتو المحتمل سيعتمد على الكيفية التي سينقل بها الحلف عتادا عسكريا نحو روسيا والبنية التحتية التي ينشرها"، مؤكدا أن "انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيؤدي إلى عسكرة المنطقة.. فالانضمام هذا لا يلبي مصالح السويد وفنلندا، ولا مصالح الحفاظ على الأمن والاستقرار الأوروبي، ولا مصالح الاستقرار الإقليمي".

وتابع ألكسندر غروشكو، أن هذا "لن يؤدي إلا إلى عسكرة منطقة الشمال التي كانت حتى وقت قريب أكثر المناطق سلمية من الناحية العسكرية في أوروبا، حيث كان التركيز على التعاون وليس المنافسة في المجال العسكري. الآن ستتغير الصورة بشكل جذري"، مشيرا إلى أن "كل هذا ينسجم مع البحث السيئ السمعة عن عدو، والذي يتم التعبير عنه بالمعنى العسكري السياسي العملي في شيطنة روسيا".

وتساءل غروشكو عن سبب تحول السويد وفنلندا، من وضع محايد غير نووي، بعد أن كانتا من أكثر الدول التي دافعت بنشاط أكبر عن حظر الأسلحة النووية وتدميرها في العالم"، محذرا من أنه "في حال نشر أسلحة نووية بالقرب من حدود روسيا "فسنرد بشكل مناسب".