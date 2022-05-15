أوكرانيا: تركيا تعرض إجلاء الجنود الجرحى من مصنع آزوفستال

كالين: "إذا كان بالإمكان القيام بذلك بهذه الطريقة، فنحن سعداء للقيام بذلك. نحن جاهزون"

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي، اقترحت إجراء إجلاء بحري للمقاتلين الجرحى المتحصنين في مصانع الصلب في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا. ولم تعلق أوكرانيا وروسيا على الفور على إمكانية إجلاء عن طريق البحر.

وقال إبراهيم كالين لرويترز في مقابلة إنه ناقش الاقتراح بنفسه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف قبل أسبوعين وأنه لا يزال "مطروحًا على الطاولة". ومع ذلك ، لم توافق موسكو على ذلك.

وأضاف "تنص الخطة على إجلاء الأشخاص من مصنع آزوفستال للصلب ونقلهم برا إلى ميناء بيرديانسك على بحر آزوف. ستقوم سفينة تركية على نقلهم من هناك عبر البحر الأسود إلى اسطنبول.

وأوضح كبير مستشاري إردوغان في السياسة الخارجية "إذا كان بالإمكان القيام بذلك بهذه الطريقة، فنحن سعداء للقيام بذلك. نحن جاهزون. في الواقع، سفينتنا جاهزة للذهاب وإحضار الجنود المصابين وغيرهم من المدنيين إلى تركيا"، وفقا لرويترز.

وآلت ماريوبول في قبضة الروس بعد أسابيع من الحصار والقصف، لكن مئات المقاتلين الأوكرانيين صمدوا تحت نيران كثيفة على مصانع الصلب.

تم إجلاء العديد من المدنيين الذين كانوا يحتمون في المصنع هذا الشهر بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.