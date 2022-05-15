فنلندا قررت الانضمام إلى الحلف الأطلسي أسوة بالسويد

أعلنت فنلندا الأحد أنها ستطلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي وفق ما قال رئيس البلاد سولي نينيستو في خطوة اعتبرتها موسكو "خطأ بما أنه ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا".

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين قد قالت السبت "نأمل أن نتمكن من إرسال طلباتنا هذا الأسبوع مع السويد. لديهم إجراءات خاصة بهم لكنني آمل أن نتخذ القرارات في وقت واحد".

وبهذه الخطوة ينهي البلدان الإسكندنافيان بعد أقل من ثلاثة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، عقودًا من عدم الانحياز العسكري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 75 عامًا في فنلندا وإلى القرن التاسع عشر في السويد. فمنذ تسعينات القرن الماضي مع انتهاء الحرب الباردة أبرم البلدان اتفاقات شراكة مع الناتو والاتحاد الأوروبي، وهاهما يعززان تقاربهما أكثر فأكثر مع الغرب.

واتخذت فنلندا المبادرة أولا قبل السويد التي لا تريد أن تصبح الدولة الوحيدة المطلة على بحر البلطيق غير المنضوية في الناتو.

وبعد ثلاثة أيام على إعلان رغبة بلدهما في الانضمام إلى الحلف "من دون تأخير"، يفترض أن يعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الحكومة رسميا قرار هلسنكي في مؤتمر صحافي عند الساعة 13,00 (10,00 ت غ).

وفي ختام اجتماع لمجلس حكومي، يفترض أن يعرضا على البرلمان مشروع انضمام إلى الكتلة العسكرية، سيقدم للنواب الإثنين.