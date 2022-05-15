إسرائيل تستعد لفتح سفارتها في العاصمة الاوكرانية كييف

يصل وفد إسرائيلي إلى كييف هذا الأسبوع استعدادًا لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية

بعد ثلاثة أشهر من اغلاقها مع إندلاع الحرب في أوكرانيا، إسرائيل تجري استعدادتها لاستئناف فتح السفارة الاسرائيلية في العاصمة الأوكرانية كييف. وستصل بعثة يرأسها السفير الإسرائيلي ميخائيل برودسكي هذا الأسبوع الى العاصمة الأوكرانية وستجتمع مع مسؤولين مختلفين، والذين سيقومون ببحث موضوع فتح السفارة.

ويشار الى أن السفارة الاسرائيلية نقلت من كييف الى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، وبعد الغزو تم إخلاء طاقم السفارة من أوكرانيا وفي الأشهر الأخيرة عملت من بولندا.

ووفقا لموقع "والا" أجري خلال الأسابيع الأخيرة نقاشات داخلية في وزارة الخارجية حول استئناف فتح السفارة الإسرائيلية في كييف، مسؤولون مختصون في وزارة الخارجية والسفير الاسرائيلي في كييف عبروا عن دعمهم لفتح السفارة مجددا.

في المقابل ، المسؤولون الأمنيون في وزارة الخارجية عرضوا سلسلة من التحفظات على فتح السفارة بادعاء ان الوضع الأمني في كييف لا زال غير مستقر وطالبوا بالتروي في هذه الخطوة.

وزير الخارجية يائير لابيد والمدير العام للوزارة الون اوشفيز قرروا الأسبوع الماضي انه كتدبير مؤقت سيتم ارسال بعثة الى كييف لزيارة مكاتب السفارة والتأكد إن لم تتضرر بالحرب ، وأخذ انطباعاتهم عن الوضع الأمني في المدينة والاجتماع مع السلطات في العاصمة الأوكرانية قبل امكانية استئناف فتح السفارة في العاصمة الاوكرانية.