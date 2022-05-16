English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

السويد تقرر الانضمام إلى الناتو

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون وزعيم الحزب المعتدل أولف كريسترسون خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم ، السويد ، 16 مايو 2022
Henrik MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY / AFPرئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون وزعيم الحزب المعتدل أولف كريسترسون خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم ، السويد ، 16 مايو 2022

قررت السويد الانضمام إلى الناتو في خطوة تنهي خط الحياد الذي التزم به هذا البلد على مدى عقود تحت وطأة الحرب

أعلنت السويد عن قرارها الانضمام إلى الناتو في خطوة تنهي خط الحياد الذي التزم به هذا البلد على مدى عقود تحت وطأة الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، وعلى نحو يهدد أمن السويد على ما أعلنت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا اندرسون. 

Video poster

وأعلنت رئيسة الوزراء الأحد أنها تريد ضمان "دعم واسع" في البرلمان قبل إعلان القرار الرسمي للحكومة السويدية.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يشكل "تهديدا" في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو يشكل "خطأً فادحًا".

يشار إلى أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سيخلق وضعًا تكون روسيا بموجبه محاطة بكتلة غير مسبوقة من الدول المنضوية داخل الناتو ابتداء من تركيا في الجنوب وعلى امتداد القارة الأوروبية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق