السويد تقرر الانضمام إلى الناتو

قررت السويد الانضمام إلى الناتو في خطوة تنهي خط الحياد الذي التزم به هذا البلد على مدى عقود تحت وطأة الحرب

أعلنت السويد عن قرارها الانضمام إلى الناتو في خطوة تنهي خط الحياد الذي التزم به هذا البلد على مدى عقود تحت وطأة الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، وعلى نحو يهدد أمن السويد على ما أعلنت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا اندرسون.

وأعلنت رئيسة الوزراء الأحد أنها تريد ضمان "دعم واسع" في البرلمان قبل إعلان القرار الرسمي للحكومة السويدية.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يشكل "تهديدا" في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو يشكل "خطأً فادحًا".

يشار إلى أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سيخلق وضعًا تكون روسيا بموجبه محاطة بكتلة غير مسبوقة من الدول المنضوية داخل الناتو ابتداء من تركيا في الجنوب وعلى امتداد القارة الأوروبية.