English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

تركيا تؤكد معارضتها لعضوية السويد وفنلندا في الناتو

AFP

دقيقة 2
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (GNAT) في أنقرة ، تركيا ، 20 أبريل 2022
Adem ALTAN / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (GNAT) في أنقرة ، تركيا ، 20 أبريل 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أن بلاده "لن تتنازل" في موضوع انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الإثنين أن بلاده "لن تتنازل" في موضوع انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميا.

Video poster

وتساءل إردوغان "كيف نثق بهم؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الإرهابية (...) لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا الى حلف شمال الأطلسي"، مكررا أن البلدين المذكورين في شمال أوروبا يبديان تساهلا مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

أعلنت فنلندا الأحد أنها ستطلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي وفق ما قال رئيس البلاد سولي نينيستو في خطوة اعتبرتها موسكو "خطأ بما أنه ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا".

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين قد قالت السبت "نأمل أن نتمكن من إرسال طلباتنا هذا الأسبوع مع السويد. لديهم إجراءات خاصة بهم لكنني آمل أن نتخذ القرارات في وقت واحد". 

من جانبها، أعلنت السويد عن قرارها الانضمام إلى الناتو في خطوة تنهي خط الحياد الذي التزم به هذا البلد على مدى عقود تحت وطأة الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، وعلى نحو يهدد أمن السويد على ما أعلنت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا اندرسون، مساء الإثنين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق