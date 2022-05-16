تركيا تؤكد معارضتها لعضوية السويد وفنلندا في الناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أن بلاده "لن تتنازل" في موضوع انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الإثنين أن بلاده "لن تتنازل" في موضوع انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميا.

وتساءل إردوغان "كيف نثق بهم؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الإرهابية (...) لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا الى حلف شمال الأطلسي"، مكررا أن البلدين المذكورين في شمال أوروبا يبديان تساهلا مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

أعلنت فنلندا الأحد أنها ستطلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي وفق ما قال رئيس البلاد سولي نينيستو في خطوة اعتبرتها موسكو "خطأ بما أنه ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا".

وكانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين قد قالت السبت "نأمل أن نتمكن من إرسال طلباتنا هذا الأسبوع مع السويد. لديهم إجراءات خاصة بهم لكنني آمل أن نتخذ القرارات في وقت واحد".

من جانبها، أعلنت السويد عن قرارها الانضمام إلى الناتو في خطوة تنهي خط الحياد الذي التزم به هذا البلد على مدى عقود تحت وطأة الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، وعلى نحو يهدد أمن السويد على ما أعلنت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا اندرسون، مساء الإثنين.