سفير إسرائيل يزور كييف لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا

واصطحب السفير برودسكي معه عدداً من الدبلوماسيين من موظفي السفارة الإسرائيلية، بعد حوالي 3 أشهر على إجلائهم

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، عاد سفير إسرائيل لدى أوكرانيا مايكل برودسكي الليلة لزيارة كييف، بهدف التأكد من إمكانية مزاولة النشاط الدبلوماسي في المدينة، قريبًا.

واصطحب السفير برودسكي معه عدداً من الدبلوماسيين من موظفي السفارة الإسرائيلية، بعد حوالي 3 أشهر من إجلائهم من المدينة في 21 شباط/فبراير من هذا العام.

وتأتي الزيارة بهدف الحفاظ على الاتصالات السياسية مع الحكومة الأوكرانية وفحص إمكانية إعادة السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا إلى العمل كالمعتاد، في كييف.

ومن المتوقع أن يبقى السفير برودسكي وطاقم السفارة في كييف لعدة أيام، سيعودون خلالها إلى مبنى السفارة للتلويح بالعلم الإسرائيلي مرة أخرى، والإلتقاء بمسؤولي الحكومة الأوكرانية وممثلي الجالية اليهودية والسفارات الأجنبية وموظفي السفارات المحلية في كييف.