أوكرانيا تواصل الثلاثاء عمليات الإجلاء من مجمع آزوفستال المحاصر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ الأمر الأهمّ هو "إنقاذ حياة رجالنا".

أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء عن مواصلة عملية إنقاذ لإجلاء من تبقى من المدافعين عن مجمّع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وذلك بعد إجلاء أكثر من 260 منهم في عملية سابقة.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً، بينهم 53 جريحاً، تمّ إجلاؤهم الإثنين من مجمّع آزوفستال.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار في رسالة مصوّرة إنّه "في 16 أيار/مايو تمّ إجلاء 53 (عسكرياً) جريحاً إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقّي الرعاية الصحّية، ونُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممرّ إنساني"، موضحة أنه سيتم تبادلهم لاحقًا كون المدينتين تخضعان لسيطرة القوات الروسية وقوات أوكرانية انفصالية موالية لموسكو.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية العامة إنّ "المدافعين عن ماريوبول هم أبطال عصرنا. سيخلّدهم التاريخ"، مؤكّدة أنّ استبسالهم في القتال "حال خصوصاً دون تنفيذ خطة (روسية) للسيطرة بسرعة على زابوروزجيا"، المدينة الواقعة على بُعد أكثر من 200 كيلومتر إلى الغرب.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ الأمر الأهمّ هو "إنقاذ حياة رجالنا". وأضاف "أريد التأكيد على أنّ أوكرانيا بحاجة إلى أبطالها أحياء. هذا هو مبدأنا".

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في الأسبوع الماضي أنّ أكثر من ألف مقاتل أوكراني، من بينهم 600 جريح وفق أحد قادتهم، ما زالوا في قاعات تحت أرض مجمّع الصلب الشاسع الذي بات رمزاً للمقاومة الأوكرانية للغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.