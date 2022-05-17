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الحرب في أوكرانيا: روسيا تعلن طرد دبلوماسيين فنلنديين

i24NEWS - AFP

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تجمع جنود من القوات العسكرية الأوكرانية بعد قتال مع القوات الروسية والانفصاليين المدعومين من روسيا بالقرب من قرية زولوتي في منطقة لوغانسك في 6 مارس 2022.
Anatolii Stepanov / AFPتجمع جنود من القوات العسكرية الأوكرانية بعد قتال مع القوات الروسية والانفصاليين المدعومين من روسيا بالقرب من قرية زولوتي في منطقة لوغانسك في 6 مارس 2022.

استدعت الخارجية الروسية السفير الفنلندي في موسكو، لتقديم مذكرة احتجاج، على طرد موظفي سفارتها في هلسنكي

أعلنت روسيا طرد دبلوماسيين فنلنديين لديها، بعد حسم الدولة الأوروبية، قرار انضمامها لحلف شمال الأطلسي،كم استدعت الخارجية الروسية السفير الفنلندي في موسكو، لتقديم مذكرة احتجاج، على طرد موظفي سفارتها في هلسنكي.

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وقالت روسيا أمس الإثنين إنه يتعين على الغرب ألا تكون لديه أي أوهام عن أن موسكو قد تغض الطرف ببساطة عن توسع حلف شمال الأطلسي في منطقة شمال أوروبا، ليشمل السويد وفنلندا، ووصفت الخطوة بأنها خطأ سيؤجج التوتر العسكري.

وكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صوب الحدود الروسية من أسباب العملية العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله "لا يجب أن يكون لديهم أي أوهام عن أننا سنغض الطرف عن ذلك ببساطة ولا يجب أن تفعل ذلك لا بروكسل ولا واشنطن ولا باقي عواصم دول حلف شمال الأطلسي".

وقال ريابكوف، الذي قاد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مقترح روسي لوقف توسع حلف شمال الأطلسي صوب الشرق، إن قرار هلسنكي وستوكهولم الانضمام للحلف قرار خاطئ.

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