الرئيس الفرنسي يطمئن نظيره الأوكراني أن شحنات الأسلحة من فرنسا "ستكثّف"

وعدالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، نظيره فولوديمير زيلينسكي بتكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "في الأيام والأسابيع المقبلة"، مؤكدا التزامات أعلن عنها في نهاية نيسان/أبريل.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون "أكد أن شحنات الأسلحة التي تقدمها فرنسا ستستمر وستزداد كثافتها في الأيام والأسابيع المقبلة وكذلك إرسال المستلزمات الإنسانية".

كذلك، ناقش الرئيسان "الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها فرنسا لأوكرانيا في إطار اتفاق دولي بهدف ضمان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

وفي نهاية نيسان/أبريل، طمأن الرئيس الفرنسي نظيره الذي شكره على "شحنات المعدات العسكرية التي تساهم في جهود المقاومة الأوكرانية"، بأن هذا الدعم سيستمر "وكذلك المساعدة الإنسانية التي تقدمها فرنسا".

وتطرق الرئيسان الثلاثاء أيضا إلى "السبل الممكنة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم في غذائه".

من جانبه، أفاد فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثة هاتفية "طويلة وذات مغزى" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الحرب في أوكرانيا.

كما أضاف زيلينسكي على تويتر "تحدثنا عن مسار الأعمال القتالية وعملية إنقاذ الجيش من آزوفستال ورؤية مستقبل عملية التفاوض. وأُثيرت مسألة إمدادات الوقود لأوكرانيا".