الكرملين يؤكد أن المحادثات لا تتقدّم بسبب المفاوضين الأوكرانيين، وانفصاليون يكشفون مصير "مصنع آزوفستال" بعد الاستسلام الأوكراني

أعلن الانفصاليون في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، العزم على تدمير وإزالة مصنع "آزوفستال"

اتهم الكرملين أوكرانيا، اليوم الأربعاء ب"الافتقار التام إلى إرادة" التفاوض مع روسيا لوضع حد للصراع الدائر على الأراضي الأوكرانية، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة، إن "المحادثات لا تتقدّم ونلاحظ غياباً تامًا للإرادة من جانب المفاوضين الأوكرانيين لمواصلة هذه العملية".

وكان مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن "عملية التفاوض معلقة بسبب روسيا".

وقال بودولياك "روسيا لا تتحلّى بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث في العالم حالياً ودورها السلبي جداً". وكانت عقدت عدة اجتماعات بين مفاوضين من كلا الجانبين لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

ومن جانب آخر، أعلن الانفصاليون في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، اليوم الأربعاء، العزم على تدمير وإزالة مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، إثر استسلام نحو ألف مقاتل أوكراني شكلوا آخر جيب مقاومة ضد الجيش الروسي في المنطقة.

وبحسب الانفصاليين الموالين لروسيا، فإن هناك مخططات لبناء مجمع وحديقة تكنولوجية مكان المصنع، فيما سيعاد إحياء وتشغيل معمل "ألييتش" للصلب والحديد في مارييبول، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن 959 جنديا روسيا استسلموا هذا الأسبوع في مجمع آزوفستال الصناعي.

وقالت الوزارة في إعلانها اليومي عن مستجدات النزاع: "في الساعات الـ24 الماضية، استسلم 694 مقاتلا بينهم 29 جريحا"، مضيفة: "في المجموع ومنذ 16 مايو، استسلم 959 مقاتلا من بينهم 80 مصابا".

من جهة أخرى تبدأ في كييف الأربعاء أول محاكمة مرتبطة بجرائم حرب، بحق جندي روسي متهم بقتل مدني أعزل، في حين اتُهمت القوات الروسية بارتكاب عدد كبير من جرائم الحرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيمثل فاديم شيشيمارين البالغ 21 عاما أمام محكمة منطقة سولوميانسك في كييف، في قضية مقتل رجل عمره 62 عاما في شمال شرق أوكرانيا في 28 شباط/فبراير.

ويواجه الجندي وهو من إركتوتسك في سيبيريا، والمتهم بجرائم حرب والقتل العمد، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقال ممثلو الادعاء إن شيشيمارين كان يقود وحدة في فرقة دبابات عندما تعرضت قافلته لهجوم، فسرق شيشيمارين وأربعة جنود فارين آخرين سيارة قرب قرية شوباخيفكا، على ما تقول كييف.

وكان القتيل المدني الذي لم تعلن هويته، على دراجة هوائية على جانب الطريق على مقربة من منزله عندما حصلت السرقة، بحسب الادعاء.

وأوضح مكتب المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في بيان أن "أحد الجنود أمر المتهم بقتل المدني حتى لا يشي بهم" مضيفا أن "الرجل قتل على الفور، على مسافة عشرات الأمتار فقط من منزله".

في حين أن الكرملين أعلن أن ليس لديه معلومات بشأن جندي روسي متهم بقتل مدني أعزل في أوكرانيا، وسيمثل أمام محكمة في أول قضية متعلقة بجرائم حرب منذ غزت موسكو جارتها الموالية للغرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "ما زلنا من دون معلومات. والقدرة لتقديم المساعدة محدودة جدا أيضا نظرا لغياب بعثنا الدبلوماسية هناك".