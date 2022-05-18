روسيا تؤكد طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا و باريس تدين القرار بشدة

نددت باريس "بشدة" الأربعاء بطرد موسكو 34 دبلوماسيا فرنسيا معتبرة أن القرار لا يستند "إلى أي أساس شرعي".

أكدت موسكو، اليوم الأربعاء، أنها قامت بطرد 34 "موظفا في البعثات الدبلوماسية الفرنسية" ردا على خطوة مماثلة شملت طرد دبلوماسيين روس من فرنسا في إطار تحرك أوروبي مشترك بمواجهة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "34 موظفا في البعثات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا أعتبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم" مضيفة أن أمامهم أسبوعين لمغادرة البلاد.

ومن جانبها، نددت باريس "بشدة" الأربعاء بطرد موسكو 34 دبلوماسيا فرنسيا معتبرة أن القرار لا يستند "إلى أي أساس شرعي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان "يقدم الجانب الروسي هذا القرار على انه رد على قرارات فرنسا" المتخذة في نيسان/أبريل عندما طرد "عشرات من العملاء الروس" الذين يشتبه في أنهم جواسيس. وأضافت "عمل الدبلوماسيين والموظفين في سفارتنا في روسيا يندرج بخلاف ذلك، بالكامل في إطار اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".