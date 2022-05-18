جندي روسي يحاكم في أوكرانيا يقر بالذنب بتهم ارتكاب جريمة حرب مع بدء محاكمته

الجندي الروسي متهم بقتل مدني يبلغ 62 عاما بالرصاص في 28 شباط/فبراير في شمال شرق أوكرانيا.

بدأت المحاكمة الأولى لجندي روسي بتهمة ارتكاب جريمة حرب منذ دخول قوات موسكو إلى الأراضي الأوكرانية، اليوم الأربعاء، في كييف، وقد أقر الجندي المتهم بقتل مدني بأنه مذنب معترفا بكل الوقائع التي نسبت اليه، وهو متهم بقتل مدني يبلغ 62 عاما بالرصاص في 28 شباط/فبراير في شمال شرق أوكرانيا.

وقال القاضي بعيد وصول فاديم شيشيمارين (21 عاما) الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال ادين بارتكاب جريمة حرب والقتل العمد، إلى قاعة المحكمة، "فتحت الجلسة".

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان يعترف "بدون تحفظ" بكل التهم بما يشمل تهمتي جريمة حرب والقتل العمد، رد الجندي وهو من إيركوتسك في سيبيريا ب"نعم".

وكان شيشيمارين يقف وحيدا في حجرة زجاجية فيما مترجمته واقفة أمامه في قاعة صغيرة في محكمة مقاطعة سولوميانسكي في كييف.

وبحسب الادعاء، كان هذا الجندي يقود وحدة صغيرة في فرقة دبابات عندما تعرضت قافلته لهجوم. وبعدها، سرق مع أربعة جنود آخرين سيارة. أثناء قيادة السيارة المسروقة قرب بلدة تشوباخيفكا في منطقة سومي (شمال شرق)، صادفوا رجلا يبلغ 62 عاما كان يجر دراجته فيما كان يتكلم عبر الهاتف.

وبحسب القضاء الأوكراني فإن "أحد الجنود أمر المتهم بقتل المدني" مشيرا إلى أن الرجل "قتل على الفور" على مسافة عشرات الأمتار من منزله.