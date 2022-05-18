إسرائيل تنظر في تقديم العلاج الطبي للجنود الأوكران المصابين في البلاد

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتس، الأربعاء، أن السلطات في إسرائيل تنظر في نقل الجنود الأوكرانيين الجرحى للعلاج الطبي في البلاد. وأضاف الوزير في تغريدة عبر تويتر أنه أبلغ نظيره الأوكراني أن إسرائيل ستخصص ملايين الشواقل الإضافية لبلاده، وفق ما أكد موقع قناة البث الرسمية "كان".

وأكد هوروفتس موقف بلاده الرسمي المعارض للغزو الروسي، وفق ما جاء في التغريدة: "إسرائيل تدين الغزو الروسي الوحشي وتقف إلى جانب أوكرانيا. هذا هو موقفنا القاطع، ونحن ندعمه في أفعالنا".

في المقابل، أفيد بأن 960 مقاتلًا أوكرانيًا أعلنوا استسلامهم خلال الثماني وأربعين ساعة الأخيرة، بعد أن اتخذوا من مصنع أزوفستال للصلب مقرًا للمقاومة على مدى الشهرين المنصرمين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن 51 من الجنود الأوكرانيين حالتهم حرجة وتم إجلاؤهم للعلاج في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية.