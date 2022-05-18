الرئيس الأمريكي: "نؤيد بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام للناتو"

بايدن:"سنعمل مع فنلندا والسويد ضد أي تهديدات لأمننا المشترك أثناء النظر في عضويتهما بحلف شمال الأطلسي"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، تأييد بلاده بقوة طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقال: "انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز تعاوننا الدفاعي".

واشار بايدن إلى أنه "سنعمل مع فنلندا والسويد ضد أي تهديدات لأمننا المشترك أثناء النظر في عضويتهما بحلف شمال الأطلسي" واضاف "إن حلف شمال الأطلسي يضمن أمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية""

وكانت السويد وفنلندا قدما طلبات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت سابق الأربعاء.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه الطلبين من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف "إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية"، مضيفا "سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو".

غير أن الطلبين يواجهان مقاومة من تركيا العضو في الحلف التي هددت بعرقلتهما وسط اتهامها الدولتين الاسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات معارضة لأنقرة. و

ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها تريد المصادقة "بأسرع ما يمكن" على عضوية بلدها التي التزمت منذ عقود سياسة عدم الانحياز العسكري.