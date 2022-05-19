موسكو تعرب عن "خيبة أملها من تصريحات إسرائيل المعادية لروسيا"

أضاف بوغدانوف أن روسيا تثق في أن "شركاءنا الإسرائيليين سوف يتخذون موقفا أكثر توازنا وموضوعية فيما يتعلق بالوضع

قال نائب وزير الخارجية الروسي مايكل بوغدانوف إن موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء "التصريحات المعادية لروسيا التي أطلقها عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن "ذلك يتعارض مع علاقات الصداقة القائمة بين بلدينا".

وأضاف بوغدانوف أن روسيا تثق في أن "شركاءنا الإسرائيليين سوف يتخذون موقفا أكثر توازنا وموضوعية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".

وكان وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتس قد أكد في تغريدة أمس الأربعاء، موقف بلاده الرسمي المعارض للغزو الروسي حيث كتب "إسرائيل تدين الغزو الروسي الوحشي وتقف إلى جانب أوكرانيا. هذا هو موقفنا القاطع، ونحن ندعمه في أفعالنا".