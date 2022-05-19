ألمانيا تجرّد المستشار السابق غرهارد شرودر من امتيازات رسمية بسبب علاقاته مع روسيا

أعلن البرلمان أن "ائتلاف الكتل البرلمانية استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار السابق وعضو مجموعة الضغط

جرّدت ألمانيا الخميس المستشار السابق غرهارد شرودر، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من امتيازات رسمية يتمتّع بها، على خلفية تقاعسه عن الوفاء بالتزامات حول رفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية.

وأعلن البرلمان أن "ائتلاف الكتل البرلمانية استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار السابق وعضو مجموعة الضغط غرهارد شرودر في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا(...) لذلك، سيُعلَّق تشغيل مكتب المستشار السابق".

وجاء قرار البوندستاغ، في وقت دعا المشرّعون الأوروبيون في قرار غير ملزم إلى فرض عقوبات على شرودر وأوروبيين آخرين يرفضون التخلي عن مقاعدهم، في مجالس إدارات شركات روسية. وتعرّض شرودر الذي كان مستشارًا لألمانيا بين 1998 و2005 لانتقادات شديدة بسبب امتناعه عن الاستقالة من مناصبه في شركتي "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتين العملاقتين للطاقة، بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصدر بيانًا يدين فيه الغزو الروسي لأوكرانيا ويعتبره غير مبرّر، لكنه قال أيضًا إن على الحوار مع موسكو أن يستمرّ.