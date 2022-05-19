الرئيس الأمريكي: السويد وفنلندا تستوفيان "كل المعايير" للانضمام إلى حلف الأطلسي "الناتو"

جو بايدن"ستعمل مع البلدين لمواجهة أي عدوان قد يتعرضان له خلال المرحلة الفاصلة بين الترشح والانضمام"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن السويد وفنلندا تستوفيان "كل المعايير" للانضمام الى حلف شمال الأطلسي، مؤكدا على أن بلاده "ستعمل مع" البلدين لمواجهة أي عدوان قد يتعرضان له خلال المرحلة الفاصلة بين الترشح والانضمام"

وقال بايدن إلى جانب رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو اللذين يزوران البيت الأبيض غداة تقديم الترشيح الرسمي لانضمام بلديهما، "اليوم أنا فخور بان أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل الولايات المتحدة الأميركية".

من جانبه، أكد الرئيس الفنلندي انه "مستعد ليبحث" مع تركيا كل المسائل التي تثير "قلقها"، وذلك لاحتواء معارضة انقرة انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمال الاطلسي.

وقال نينيستو خلال زيارته واشنطن "بوصفنا حلفاء داخل حلف شمال الاطلسي، سندافع عن أمن تركيا"، مضيفا "ندين الارهاب بكل اشكاله"، علما أن السلطات التركية تأخذ على البلدين رعاية "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني.

بدورها، اعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا اندرسن أن ثمة "حوارا" قائما مع تركيا بهدف "حل" هذه المسائل.

وتبدي واشنطن تفاؤلا بقدرتها على تجاوز المعارضة التركية. واكد بايدن أنه سيحيل قضية ترشح فنلندا والسويد على الكونغرس ليوافق على الامر "في اسرع وقت ممكن".