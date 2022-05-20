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وزراة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مصنع آزوفستال الأوكراني

i24NEWS - AFP

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جنود من الجيش الأوكراني يشاركون في تمشيط عسكري للبحث عن بقايا محتملة من القوات الروسية بعد انسحابهم من القرى في ضواحي كييف ، أوكرانيا ، الجمعة ، 1 أبريل 2022
(AP Photo/Rodrigo Abd)جنود من الجيش الأوكراني يشاركون في تمشيط عسكري للبحث عن بقايا محتملة من القوات الروسية بعد انسحابهم من القرى في ضواحي كييف ، أوكرانيا ، الجمعة ، 1 أبريل 2022

القوات المسلحة تسيطر بالكامل على جميع منشآت "آزوفستال" في ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف".

كشفت وزارة الدفاع الروسية النقاب، مساء الجمعة، عن سيطرة القوات بشكل كامل على أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية وقال المتحدث باسم الوزارة إن "القوات المسلحة تسيطر بالكامل على جميع منشآت "آزوفستال" في ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف".

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وأشار  إيغور كوناشينكوف إلى أن "المنشآت السرية للمشروع التي كان يختبئ فيها المسلحون من كتيبة (آزوف) الأوكرانية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية المسلحة".وأضاف: "منذ 16 مايو وخلال العملية، ألقى 2439 من النازيين الأوكرانيين من آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا"، مشيرا إلى أنه "خلال اليوم الجمعة، استسلمت آخر مجموعة منهم وتقدر بـ531 مسلحا".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، القائد العام للقوات المسلحة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتهاء من العملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.

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