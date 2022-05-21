روسيا: مجموعة "غازبروم" في موسكو توقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

قالت شركت "غازوم" الفنلندية، إن "امدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت"

أكدت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز، اليوم السبت، أن موسكو أوقفت امدادات الغاز الروسي إلى فنلندا بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة.

وقالت الشركة، إن "امدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت" مضيفة في بيان لها أن "مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب بالتيكونكتر الذي يربط فنلندا باستونيا".

ومن جانبها، أعلنت مجموعة "غازبروم" في موسكو أنها "علقت امداداتها لفنلندا موضحة انها لم تتلق تسديدات بالروبل من الشركة العامة الفنلندية عند انقضاء مهلة محددة في 20 أيار/مايو".

وكانت شركة "غازوم" الفنلندية الحكومية قد أعلنت أمس الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستُقطع عن فنلندا صباح السبت، بعد أن رفضت الشركة الدفع لمجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة بالروبل.

وفرضت غازبروم في نيسان/أبريل الماضي أن يسدد الدفع لصادرات الغاز الروسي بالروبل بدلا من اليورو إلا ان غازوم رفضت هذا الطلب وأعلنت الثلاثاء الماضي أنها لجأت إلى القضاء.

وتفيد غازبروم انها زودت فنلندا 1,49 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021 أي ثلثا استهلاك البلاد.

إلا ان الغاز يشكل 8 % فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا.

وأكدت غازوم أنها ستتمكن من الحصول على الغاز من مزودين آخرين وأنها ستواصل نشاطاتها "بشكل طبيعي".