أردوغان يبحث مع نينيستو العلاقات وانضمام فنلندا للناتو

أي منظور يتجاهل التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لدولة حليفة في الناتو، لا يتماشى مع روح الصداقة والتحالف

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، العلاقات الثنائية وطلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما السبت، بحسب بيان نشرته وكالة الاناضول.

وقال أردوغان إن أي منظور يتجاهل التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لدولة حليفة في الناتو، لا يتماشى مع روح الصداقة والتحالف.

وأشار إلى أنه من حق تركيا الطبيعي أن تنتظر من الدول الأخرى احترام ودعم كفاحها المشروع والحازم ضد تهديد واضح يطول أمنها القومي وشعبها.

والأربعاء الماضي، تقدمت فنلندا والسويد، رسميا بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس أردوغان، أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة "بي كا كا" وأذرعه)، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.