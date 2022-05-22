القوات الروسية تحتل مدينة ماريوبول بالكامل وسط صمت أوكرانيا الرسمية

ويعتبر احتلال المدينة انتصارًا شبه يتيم لبوتين الذي عانى سلسلة من الهزائم خلال الأشهر الثلاثة من الحرب

ترزح مدينة ماريوبول الساحلية بكاملها الآن تحت السيطرة الروسية، وفق مزاعم روسية، وهي أكبر مدينة احتلتها روسيا في الحرب. ويعتبر احتلال المدينة انتصارًا شبه يتيم لبوتين الذي عانى سلسلة من الهزائم خلال الأشهر الثلاثة من الحرب، وفق النشر في واينت.

ولم ترد الحكومة الأوكرانية على الإعلان الروسي عن احتلال أزوفستال. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح قبل ساعات من الإعلان الروسي، إن الجيش الأوكراني أبلغ مقاتلي المعقل الأخير للمقاومة الأوكرانية في المدينة، أنه يمكنهم مغادرة المصنع وإنقاذ حياتهم.

وأعلن المقاتلون الأوكرانيون المتمترسون في مصنع المعادن الضخم عن استسلامهم، بعد قرابة ثلاثة أشهر من المقاومة المستميتة. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة ، إجلاء قواتها آخر المقاتلين الأوكرانيين من آخر معقل للمقاومة في المدينة. وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن المصنع "قد تم تحريره بالكامل".

وكشفت روسيا من جانبها عن استسلام 2439 مقاتلاً أوكرانيًا في الأيام الأخيرة، من بينهم 531 في الدفعة الأخيرة المتحصنة في مصنع أزوفستال. ونقلت روسيا هذا الأسبوع المقاتلين إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا في حين أعربت الأخيرة عن خشيتها على مصير المقاتلين، وهي تأمل أن تنجح باستعادتهم ضمن صفقة أسرى الحرب مع روسيا. لكن في روسيا ترتفع نداءات بـ "مقاضاة" الجنود الذين تعتبرهم موسكو مجرمي حرب، من النازيين الجدد.

أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى فنلندا أمس (السبت) بعد أن تقدمت الدولة الإسكندنافية للانضمام إلى الناتو. وميدانيًا كثف الجيش الروسي هجماته في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلن الاستيلاء على مصنع أزوفستال في ماريوبول حيث تمترس آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة، وفق النشر في واينت.