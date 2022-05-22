جمعية الصحة العالمية تبحث تداعيات كوفيد والحرب الأوكرانية على العالم

سيتعاقب الإثنين وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة على المنبر خلال أول لقاء حضوري لجمعية الصحة العالمية

تلتقي الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية، الأحد في جنيف للبحث في سبل بناء نظام صحي عالمي فعّال وعادل أكثر في ظلّ التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 التي لا يبدو أنها في طريقها إلى الزوال.

وقدمت أوكرانيا قرارًا من المقرّر طرحه الأحد في جمعية الصحة العالمية يُدين الهجمات التي تشنها موسكو على المنظومة الصحية والعواقب الخطيرة للغزو والحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية، والإمدادات العالمية وغلاء أسعار الحبوب.

ويقول دبلوماسي أوروبي "للحرب في أوكرانيا تأثير منهجي على المنظمات الدولية لأنها تتطلب قضاء وقت طويل في إدارة المسألة الروسية في المنظمات وتُراجع العواقب على قطاع الصحة في أوكرانيا وأوروبا والعالم". ومن المفترض أيضًا إيجاد توازن، فيما تعتبر عدة دول أن حلفاء أوكرانيا يطبّقون معايير مزدوجة ويتجاهلون أزمات أخرى وأن التعاون الصحي هو مجال منفصل يجب الحفاظ عليه.

من الجانب الروسي، سعت البعثة الروسية في جنيف إلى توضيح موقفها من عدم رغبة موسكو الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وأن أي إشاعات حول ذلك هي ببساطة غير صحيحة.

واعتبارًا من الإثنين، سيتعاقب وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة على المنبر خلال أول لقاء لجمعية الصحة العالمية يُعقد حضوريًا منذ بداية الجائحة، على أن يتمّ طرح التمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية، أحد أكثر المواضيع دقّة وصعوبة.

ولا تتعدى ميزانية منظمة الصحة العالمية مبلغ 6 مليارات دولار لكلّ عاميْن، فيما تبلغ الميزانية السنوية لمستشفى Assistance publique/Hôpitaux de Paris الفرنسي الجامعي نحو 8 مليارات دولار.

ويعود السبب في انخفاض الميزانية، إلى كون المساهمات الثابتة لميزانية منظمة الصحة العالمية، أي الرسوم الإجبارية التي تدفعها الدول الأعضاء، لم تشكّل إلّا 16% من ميزانية عامي 2020-2021. أمّا الباقي، أي المساهمات الطوعية، فالتخطيط لها أصعب ويتطلّب جهودا حثيثة وغالبًا ما يحصل لأهداف محدّدة جدًا.

وستتمكّن منظمة الصحة العالمية من لعب دورها بشكل أفضل إذا رُفعت نسبة الرسوم الإجبارية إلى 50% من ميزانيتها على مدى عشر سنوات تقريبًا، لكن سيبقى عليها إجراء إصلاحات أيضًا.