زيلينسكي يطالب منتدى دافوس بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتشديد العقوبات على موسكو

قال زيلينسكي في دافوس "يجب ألا تكون هناك أي تجارة مع روسيا"، داعيًا إلى "فرض حظر نفطي" عليها وعقوبات

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين في افتتاح منتدى دافوس، المجتمع الدولي توفير دعم أسرع لبلاده ومدّها بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات "قصوى" على موسكو، بعد ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وتهيمن الحرب في أوكرانيا على نقاشات دافوس، وهو أول اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عامين، جراء تفشي كورونا.

والإثنين قال زيلينسكي في دافوس "يجب ألا تكون هناك أي تجارة مع روسيا"، داعيًا إلى "فرض حظر نفطي" عليها وعقوبات على "مصارفها كلها من دون استثناء".

وفي حين تؤكد كييف أنها تواجه وضعا لا ينفك "يزداد صعوبة" في منطقة دونباس التي تتعرض لقصف روسي عنيف، قال الرئيس الأوكراني إنه كان من الممكن إنقاذ عشرات آلاف الأرواح لو أن كييف حصلت على "مائة في المائة من احتياجاتنا مرة واحدة في شباط/فبراير" عندما غزت روسيا أوكرانيا.

وكانت البرلمانية الأوكرانية أناستاسيا رادينا التي تشارك في المنتدى قد شدّدت مساء الأحد على أن بلادها "بحاجة إلى أسلحة أكثر من أي شيء آخر... أسلحة كأسلحة حلف شمال الأطلسي"، لا سيما دبابات ومنظومات للدفاع الجوي وطائرات مقاتلة، وفق ما صرّحت لوكالة فرانس برس، معتبرة أن المساعدات العسكرية التي تم تلقيها إلى الآن "غير كافية".

وقالت "بعد ثلاثة أشهر على بدء الحرب وخسارة عشرات آلاف الأرواح، لا يزال النقاش يدور حول ما إذا نحن بحاجة إلى طائرات مقاتلة. للصراحة الأمر معيب".

أما وزيرة الاقتصاد الأوكرانية لوليا سفيريدينكو المشاركة في المنتدى فقالت "نتفّهم سعي أوروبا لتقدير التكلفة التي يمكن أن تترتب عن هذا الأمر على اقتصادها. لكن من الناحية الأخرى، هناك أوكرانيا، هناك حرب حقيقية".

وبينما تحركت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لحظر النفط والغاز الروسيين، تتململ بعض دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض إجراءات مماثلة على غرار ألمانيا والمجر التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الروسية.