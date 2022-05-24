وفدا السويد وفنلندا في أنقرة اليوم لمناقشة الانضمام إلى "الناتو"

يلتقي ممثل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائب وزير الخارجية التركي غدًا بوفدي السويد وفنلندا للتباحث

يلتقي إبراهيم قالن، ممثل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، غدًا بوفدي السويد وفنلندا للتباحث بشأن انضمامهما إلى "الناتو"، حيث ستعقد الاجتماعات الأربعاء بقصر الرئاسة ومقر وزارة الخارجية، حسب ما أعلنت قناة "إيه إتش بي آر" التلفزيونية.

وكانت أنقرة قد أعلنت عن رفضها المطلق لانضمام كل من السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي الناتو، ما لم يحدد البلدان موقفيهما تجاه ما تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني.

وأدلى أردوغان ببيان بهذا الشأن في 16 أيار/ مايو أشار فيه إلى أنه يعارض انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" نظرا لرفض هاتين الدولتين تسليم الأشخاص المتورطين في أنشطة حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، إلا أنه عاد وصرح في 21 من الشهر الجاري أن تركيا ستدعم دخول السويد وفنلندا إذا أظهرت ستوكهولم وهلسنكي تضامنا واضحا مع أنقرة بشأن مخاوفها الأمنية.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السويد السبت الى "إنهاء دعمها السياسي والمالي وتسليمها أسلحة للتنظيمات الإرهابية"، وذلك على خلفية معارضته انضمام هذا البلد الى حلف شمال الاطلسي.

يشار إلى أن السويد وفنلندا ترغبان بالانضمام إلى حلف الناتو جراء مخاوف، على سلامة حدودهما لا سيما، على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي حرب تعتبرها دول الغرب والولايات المتحدة على أنها غير مبررة.