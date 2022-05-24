English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

وفدا السويد وفنلندا في أنقرة اليوم لمناقشة الانضمام إلى "الناتو"

i24news

دقيقة 2
رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون تتبادل الحديث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن (إلى اليسار) ورئيس فنلندا سولي نينيستو في حديقة الورود بالبيت الأبيض في 19 مايو 2022 في واشنطن العاصمة.
Chip Somodevilla/Getty Images/AFPرئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون تتبادل الحديث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن (إلى اليسار) ورئيس فنلندا سولي نينيستو في حديقة الورود بالبيت الأبيض في 19 مايو 2022 في واشنطن العاصمة.

يلتقي ممثل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائب وزير الخارجية التركي غدًا بوفدي السويد وفنلندا للتباحث

يلتقي إبراهيم قالن، ممثل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، غدًا بوفدي السويد وفنلندا للتباحث بشأن انضمامهما إلى "الناتو"، حيث ستعقد الاجتماعات الأربعاء بقصر الرئاسة ومقر وزارة الخارجية، حسب ما أعلنت قناة "إيه إتش بي آر" التلفزيونية.

Video poster

وكانت أنقرة قد أعلنت عن رفضها المطلق لانضمام كل من السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي الناتو، ما لم يحدد البلدان موقفيهما تجاه ما تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني. 

وأدلى أردوغان ببيان بهذا الشأن في 16 أيار/ مايو أشار فيه إلى أنه يعارض انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" نظرا لرفض هاتين الدولتين تسليم الأشخاص المتورطين في أنشطة حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، إلا أنه عاد وصرح في 21 من الشهر الجاري أن تركيا ستدعم دخول السويد وفنلندا إذا أظهرت ستوكهولم وهلسنكي تضامنا واضحا مع أنقرة بشأن مخاوفها الأمنية.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السويد السبت الى "إنهاء دعمها السياسي والمالي وتسليمها أسلحة للتنظيمات الإرهابية"، وذلك على خلفية معارضته انضمام هذا البلد الى حلف شمال الاطلسي.

يشار إلى أن السويد وفنلندا ترغبان بالانضمام إلى حلف الناتو جراء مخاوف، على سلامة حدودهما لا سيما، على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي حرب تعتبرها دول الغرب والولايات المتحدة على أنها غير مبررة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق