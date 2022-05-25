الرئيس الأوكراني يأسف لغياب "وحدة الصف" بين الدول الغربية ويؤكد أن الجيش الروسي يريد "تدمير كل شيء" في دونباس

زيلينسكي "نقطة قوتنا كانت الوحدة داخل البلاد، والآن هذا يعتمد على وحدة الغرب"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الجيش الروسي يحاول جاهدا تضييق الخناق على منطقة لوغانسك في دونباس بشرق البلاد حيث كثف هجومه بهدف "تدمير كل شيء"، منددا بغياب "وحدة الصف" بين الدول الغربية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي، هل هناك وحدة عمليا (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها" مشددا على أنه "بحاجة إلى دعم أوروبا موحدة"، وأضاف خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، "هل هناك وحدة حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي؟ كلا. بالتالي هل الغرب موحد؟ كلا".

وتابع زيلينسكي "نقطة قوتنا كانت الوحدة داخل البلاد، والآن هذا يعتمد على وحدة الغرب لكي يكون قويا ويدعم بشدة أوكرانيا" في مواجهة روسيا، مؤكدا "سيكون لدينا تفوق على روسيا حين نكون متحدين فعليا".

وعبر الرئيس الأوكراني مرة جديدة عن "امتنانه" للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب مساعدة مالية جديدة بقيمة 40 مليار دولار.

وفي سياق آخر، كان قد أقر زيلينسكي أمس الثلاثاء بأن "الوضع في دونباس صعب جدا" مضيفا "كل القوات المتبقية للجيش الروسي نشرت هناك من أجل الهجوم" لأنهم "يريدون تدمير كل شيء".

وقررت موسكو تكثيف هجومها في منطقة دونباس، التي تضم لوغانسك ودونيتسك، حيث يواجه الأوكرانيون صعوبة في الدفاع عنها بعدما تمكنوا من إبعاد القوات الروسية من أكبر مدينتين في البلاد، كييف وخاركيف (شمال شرق).