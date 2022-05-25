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روسيا تسهل على سكان جنوب أوكرانيا إجراءات الحصول على جواز سفر

AFP

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امرأة تجري للاختباء من القصف في قرية تم استعادتها مؤخرًا شمال خاركيف ، شرق أوكرانيا ، في 25 مايو 2022 ، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.
DIMITAR DILKOFF / AFPامرأة تجري للاختباء من القصف في قرية تم استعادتها مؤخرًا شمال خاركيف ، شرق أوكرانيا ، في 25 مايو 2022 ، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

اختصار إجراءات الحصول على جواز سفر روسي للتسهيل على سكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون عبر اتباع "اجراءات "مبسطة"

أعلنت السلطات الروسية عن نيتها اختصار إجراءات الحصول على جواز سفر روسي للتسهيل على سكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون عبر اتباع "اجراءات "مبسطة"، حسبما جاء في مرسوم للكرملين نشر الأربعاء.

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تخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق. 

وقد عبرت السلطات الجديدة المعينة من موسكو في المنطقتين عن الرغبة في الانضمام لروسيا.

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