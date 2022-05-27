زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في دونباس

زيلينسكي : "هجوم المحتلين الحاليين في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان"

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في دونباس بشرق البلاد حيث تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك لسيل من القنابل.

وقصفت القوات الروسية الخميس خاركيف ثاني أكبر مدينة في شمال شرق أوكرانيا كانت عادت إلى ما يشبه الحياة الطبيعية في الأسابيع الأخيرة.

وقال زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون مساء الخميس إن "هجوم المحتلين الحاليين في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان" متهما الغزاة الروس بالسعي إلى تحويل سيفيرودونتسك ومدن أخرى في المنطقة "إلى رماد".

وأضاف زيلينسكي أن القوات الروسية تمارس عمليات "تهجير" و "قتل جماعي لمدنيين" في دونباس، مدينا ما وصفه بأنه "سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا".

واتهامات زيلينسكي مماثلة لتلك التي أطلقتها موسكو لتبرير غزوها متحدثة عن "إبادة جماعية" مارسها الأوكرانيون ضد السكان الناطقين بالروسية في دونباس.

وكان البرلمان الأوكراني تبنى في نيسان/ابريل قرارا يصف ب"الإبادة الجماعية" تحركات الجيش الروسي. وقد حث كل الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على أن تحذو حذوه.

واستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن التعبير بنفسه بينما يرفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فعل ذلك.