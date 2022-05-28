الجيش الروسي يؤكد السيطرة على بلدة ليمان الأوكرانية

يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه الجيش الأوكراني بانتكاسات شديدة في معركة الاحتفاظ بالسيطرة على بلدة ليمان

أعلن الجيش الروسي اليوم السبت، عن سيطرته على بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تعتبر معبرا إلى مدينتَي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "عقب العمليات المشتركة لوحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، حررت بلدة ليمان تماما من القوميين الأوكرانيين" مؤكدة إعلانا في اليوم السابق للانفصاليين الموالين لموسكو.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه الجيش الأوكراني بانتكاسات شديدة في معركة الاحتفاظ بالسيطرة على بلدة ليمان في منطقة دونباس شرق البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قتالا يدور داخل البلدة وأن قوات روسية تحاول إجبار المدافعين الأوكرانيين على الخروج منها.

وقالت هيئة الأركان العامة اليوم أن الجانب الروسي "يحاول ترسيخ وجوده في منطقة ليمان/ويقوم بقصف قريتين جنوب البلدة وهما أوزيرن وديبروفا بقنابل يدوية وقاذفات صواريخ ، مما يشير إلى تحول الخطوط الأمامية من الشمال.

وفي نفس السياق، ذكرت هيئة المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا سيطرت على معظم ليمان، فيما يرجح أنها عملية تمهيدية للمرحلة المقبلة من هجوم روسيا على دونباس.

وأضافت "ليمان مهمة استراتيجيا نظرا لأنها موقع تقاطع طرق رئيسي للسكك الحديدية وتتيح أيضا الوصول إلى السكك الحديدية المهمة وجسور الطرق فوق نهر سيفيرسكي دونيتس".