الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

زار منطقة خاركيف التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها لتعيد نشرها على جبهات أخرى

توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي، إلى شرق البلاد حيث زار منطقة خاركيف التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

وكتب زيلينسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تلغرام "2229 منزلًا مدمّرًا في خاركيف وفي المنطقة. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ".

ويظهر زيلينسكي في المشاهد وهو يتفقد الدمار والسيارات المحطّمة على جانب طريق، مرتديًا بزة لونها كاكي وسترة واقية من الرصاص، برفقة مساعدين وجنود مسلّحين.

وقال "في هذه الحرب، يحاول المحتلّون الحصول على نتيجة مهما كانت. لكن يجب أن يدركوا منذ وقت طويل أننا ندافع عن أرضنا حتى النهاية. لن تكون لديهم أي فرصة. سنقاتل وسنربح".

خاركيف ثاني مدن البلاد التي كانت تتعرض للقصف بشكل يومي تقريبًا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، تشهد هدوءًا منذ أسابيع عدة مع انسحاب الجيش الروسي إلى مواقع أخرى في الشرق والجنوب. لكن الشطر الشرقي من المدينة لا يزال مستهدفًا أحيانًا.