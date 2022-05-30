وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة تزور كييف اليوم الاثنين

أضاف البيان، أن كاترين كولونا، ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا

أكدت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الإثنين، أن وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا، تقوم بأول زيارة لها إلى أوكرانيا وذلك "للتعبير عن تضامن بلادها مع الشعب الأوكراني في مواجهة روسيا".

وأضاف البيان، أن كاترين كولونا، ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا "لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي".

وأشار البيان، إلى أن "الوزيرة ستزور مدينة بوتشا، حيث ارتُكبت مجازر بحق مدنيين تُتهم بها القوات الروسية"، و"ستسلم معدات للأمن المدني (سيارات إطفاء وسيارات اسعاف)" للسلطات.

وكانت كولونا خصصت أول زيارة لها إلى الخارج لألمانيا الثلاثاء الماضي. وشددت على أنه "لا توجد دولة في مجموعة السبع في حالة حرب مع روسيا" لكنها دعت إلى "تعزيز دعمنا لأوكرانيا على المدى الطويل وعلى جميع المستويات".

وتعتبر كولونا أكبر مسؤولة فرنسية تزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.