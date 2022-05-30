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وزيرة الخارجية الفرنسية: الصحافي فريدريك لوكلير إيمهوف قتل في أوكرانيا "بقصف روسي"

i24NEWS - AFP

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مبنى تضرر في قصف بالقرب من سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا في اليوم 84 من الغزو الروسي لأوكرانيا في 18 مايو 2022
Yasuyoshi CHIBA / AFPمبنى تضرر في قصف بالقرب من سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا في اليوم 84 من الغزو الروسي لأوكرانيا في 18 مايو 2022

فريدريك لوكلير إيمهوف قتل بقصف روسي استهدف عملية إنسانية أثناء قيامه بواجبه الإعلامي

لقي الصحافي الفرنسي فريديريك لوكليرك إيمهوف مصرعه الإثنين أثناء تغطيته لعملية إجلاء مدنيين على متن حافلة إنسانية قرب سيفيرودونتسك شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن الصحافي في قناة BFMTV لوكلير إيمهوف "قتل بقصف روسي" مطالبة "بإجراء" تحقيق شفاف" في مقتله، بحسب 24 فرانس.

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وكتبت كولونا على تويتر "أشعر بحزن عميق وصدمة لموت مواطننا فريدريك لوكلير إيمهوف الذي قتل بقصف روسي استهدف عملية إنسانية أثناء قيامه بواجبه الإعلامي" قائلة إنها "جريمة مزدوجة تستهدف قافلة إنسانية وصحافي".

وقُتل أول صحافي في النزاع في آذار المنصرم، وهو الأميركي برنت رينو، فيما طالبت وكالات أممية عدة في اليوم نفسه بوقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية في أوكرانيا.

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