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لافروف ينفي "بشدة" الشائعات حول مرض بوتين الخطير جدا

i24news

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) ، برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف ، في موسكو في 28 مايو 2015
Sergei Karpukhin (Pool/AFP)الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) ، برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف ، في موسكو في 28 مايو 2015

تقارير تحدثت حول اصابة الرئيس الروسي بمرض خطير جدا

نفى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم بشدة الشائعات حول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من مرض خطير جدا، وهو غير قادر على أداء مهامه. 

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وقال لافروف في مقابلة لقناة TF1 (تي إف وان) الفرنسية إن "هذا كذب فاضح، أنا لا أعتقد بأن هناك أشخاص عقلاء يمكنهم ملاحظة مؤشرات أي مرض لدى بوتين. انت يمكنك رؤيته كل الوقت أمام الشاشات وسماع خطاباته. يجب ترك اولئك الذين نشروا هذه الشائعات الى ضمائرهم". 

الرئيس بوتين سيبلغ السبعين من عمرة في شهر تشرين أول/أكتوبر القادم، ووفقا لتقارير مختلفة فإنه يعاني من مرض يهدد حياته ويقضى كل وقت في ملجأ خاص تم بنائه من أجله. 

وبما يتعلق بالحرب في أوكرانيا التي دخلت الى شهرها الرابع قال وزير الخارجية الروسي "إن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي تحرير اقليمي دونتسك ولوغنسك، بما يتعلق لباقي المناطق في أوكرانيا، الشعب هو من سيحدد مصيرهم". 

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