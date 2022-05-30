لافروف ينفي "بشدة" الشائعات حول مرض بوتين الخطير جدا

تقارير تحدثت حول اصابة الرئيس الروسي بمرض خطير جدا

نفى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم بشدة الشائعات حول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من مرض خطير جدا، وهو غير قادر على أداء مهامه.

وقال لافروف في مقابلة لقناة TF1 (تي إف وان) الفرنسية إن "هذا كذب فاضح، أنا لا أعتقد بأن هناك أشخاص عقلاء يمكنهم ملاحظة مؤشرات أي مرض لدى بوتين. انت يمكنك رؤيته كل الوقت أمام الشاشات وسماع خطاباته. يجب ترك اولئك الذين نشروا هذه الشائعات الى ضمائرهم".

الرئيس بوتين سيبلغ السبعين من عمرة في شهر تشرين أول/أكتوبر القادم، ووفقا لتقارير مختلفة فإنه يعاني من مرض يهدد حياته ويقضى كل وقت في ملجأ خاص تم بنائه من أجله.

وبما يتعلق بالحرب في أوكرانيا التي دخلت الى شهرها الرابع قال وزير الخارجية الروسي "إن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هي تحرير اقليمي دونتسك ولوغنسك، بما يتعلق لباقي المناطق في أوكرانيا، الشعب هو من سيحدد مصيرهم".