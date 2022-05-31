الحكم بالسجن 11 سنوات ونصف على جنديين روسيين "لانتهاك أعراف الحرب" في أوكرانيا

خدم كلا الجنديين في وحدات المدفعية الروسية وأقرا بالذنب خلال المحاكمة

حكمت محكمة أوكرانية في كوتيلفا على جنديين روسيين هما ألكسندر بوبيكين وألكسندر إيفانوف بالسجن 11.5 سنة لكل منهما بتهمة "انتهاك قوانين وأعراف الحرب"، حسبما أفادت وكالة ريا نوفوستي.

وورد في قرار القاضي"قضت المحكمة بأن بوبيكين مذنب في التهمة الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن 11 عامًا وستة أشهر ... وأدين إيفانوف ... وحُكم عليه بالسجن 11 عامًا وستة أشهر" .

خدم كلا الجنديين في وحدات المدفعية الروسية وأقرا بالذنب خلال المحاكمة. ووجهت إليهما تهمة قصف أهداف مدنية في منطقة خاركيف مما أدى إلى تدمير مدرسة في قرية ديرغاتشي.

وطالب الادعاء بأقصى عقوبة بموجب هذه المادة من القانون الأوكراني، والتي تصل إلى 12 عامًا في السجن فيما أصر الدفاع على الحد الأدنى للعقوبة وهو ثماني سنوات.

في وقت سابق من شهر أيار/ مايو ، تم الحكم على جندي روسي آخر فاديم شيشيمارين بالسجن مدى الحياة لقتله مدنيا أوكرانيا. بعد ذلك بوقت قصير أعلن المسؤولون الروس أنهم لن ينظروا في تبادل الأسرى الأوكرانيين حتى يتم تقديم جنود كييف للمحاكمة.