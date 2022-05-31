دراسة: "غالبية العرب لا يهتمون بالحرب الأوكرانية الروسية"

تم إجراء الاستطلاع على 7835 شخصًا في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "أراب نيوز" أن غالبية الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يهتمون كثيرًا بالحرب في أوكرانيا.

وتم إجراء الاستطلاع على 7835 شخصًا في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة ما بين 26 أبريل/نيسان و 4 مايو/أيار، وردا على سؤال حول موقفهم في الصراع الروسي الأوكراني، أيد 18 في المائة أوكرانيا، بالمقابل أيد 16 في المائة مع روسيا.

وفي نفس السياق، اختار 66 في المائة من المستطلعين "عدم اتخاذ أي موقف"، بشأن الأزمة في إشارة إلى أنهم لا يهتمون بالحرب.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “السياسة وديناميكيات الصراع في أوكرانيا معقدة للغاية بالنسبة لكثير من الجماهير في هذه المنطقة.”

وبلغت اللامبالاة ذروتها في الأردن والجزائر (74 في المائة) والمملكة العربية السعودية (71 في المائة).

ومن جهته، قال مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ومقرها بروكسل، ريتشارد جوان، “إننا نشهد فجوة كبيرة جدًا بين الطريقة التي يرى بها الأمريكيون والأوروبيون هذا الصراع، وكيف ينظر إليه في أجزاء أخرى من العالم”.

وأضاف ريتشارد جوان، “تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في أن العديد من الناس في العالم العربي يرون أن هذا الأمر يتعلق بحلف شمال الأطلسي ضد روسيا، والواقع هو أنك لن تكون قادرًا على قلب شكوك الناتو والولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ".