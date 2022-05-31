وزير الخارجية الروسي يؤكد أن على أوكرانيا والغرب التحرك لحل أزمة الغذاء

تابع سيرغي لافروف، "إذا تم حل مشكلة نزع الألغام.. ستضمن قوات البحرية الروسية مرور هذه السفن من دون عراقيل"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن حل أزمة الغذاء العالمية التي أثارتها حرب أوكرانيا، في أيدي الغرب وكييف.

وأضاف سيرغي لافروف، "عليهم التفكير جدّيا بما هو أهم بالنسبة إليهم: القيام بحملة علاقات عامة مرتبطة بمشكلة أمن الغذاء أو اتّخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلة"، كما دعا أوكرانيا لنزع الألغام من مياهها الإقليمية للسماح بعبور السفن بشكل آمن عبر البحر الأسود وبحر آزوف.

وتابع سيرغي لافروف، "إذا تم حل مشكلة نزع الألغام.. ستضمن قوات البحرية الروسية مرور هذه السفن من دون عراقيل إلى المتوسط ومن ثم إلى وجهاتها".

بعد ظهر الثلاثاء، وصل لافروف إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى نظيره فيصل بن سرحان حول مأدبة عشاء، على ما أفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أنّ يحضر لافروف الأربعاء قمة لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، المنظمة التي تضم دول الخليج الست وأبرز أعضاء تكتل أوبك بلاس الذي تقوده السعودية وروسيا، على ما أفادت زاخاروفا ومسؤولون سعوديون.

ورغم ضغوط واشنطن لزيادة الانتاج بهدف خفض الأسعار التي ارتفعت إلى ما فوق مئة دولار للبرميل منذ شباط/فبراير الفائت على وقع الحرب في اوكرانيا، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بقرارات أوبك بلاس، ما يبرز استقلال الرياض وأبوظبي المتزايد عن حليفتهما واشنطن.

والتقى لافروف أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه حيث ناقشا "التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية"، وأكدا "أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم"، بحسب بيان للمنظمة.