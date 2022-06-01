الولايات المتحدة تؤكد أن الصواريخ التي سترسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

تابع المسؤول أن "بايدن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر من قبل عن تبعات أي عملية في أوكرانيا"

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم أنظمة صواريخ متقدمة للقوات الأوكرانية لتستخدمها في الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية، موضحا أن ،" الصواريخ المتطورة التي سترسلها إلى أوكرانيا لا تهدف إلى ضرب الأراضي الروسية مع سعي واشنطن لاحتواء التصعيد في الصراع".

وقال نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جوناثان فاينر، إن الأوكرانيين يطلبون تلك الأنظمة، وإن "واشنطن تعتقد أنها ستلبي احتياجاتهم"، مضيفا في مقابلة مع سي.إن.إن، أن "طلبنا من الأوكرانيين ضمانات بأنهم لن يستخدموا تلك الأنظمة لضرب أهداف داخل روسيا، فهذا صراع دفاعي ضد القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".

وأكد وجود أهداف مهمة لا يمكن للأوكرانيين الوصول لها بالأسلحة التي لديهم حاليا، وأن النظام الصاروخي سيصنع فارقا كبيرا في الصراع في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد حيث تتركز حاليا القوات الروسية.

وتابع المسؤول أن "بايدن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر من قبل عن تبعات أي عملية في أوكرانيا"، وأضاف قائلا "نفعل بالضبط ما قلنا سابقا إننا سنفعله، فروسيا جلبت ذلك على نفسها بغزوها دولة ذات سيادة".

ومن جانبه، حذر الكرملين من تلك الخطوة، معتبرا أنها "تصب الزيت على النار وتوسع الصراع لتصبح المواجهة مع طرف ثالث"، في إشارة إلى أميركا.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد وافق على تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة في إطار حزمة أسلحة قيمتها 700 مليون دولار من المقرر أن يتم الكشف عنها اليوم الأربعاء.