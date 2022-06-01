مسؤول روسي يرجح ضم مناطق أوكرانية اعتبارًا من تموز/يوليو

باحتلالها هذه المناطق باتت روسيا تسيطر على كامل ساحل بحر آزوف، ما يمنحها جسرا بريا يربط الأراضي الروسية بشبه

صرح أحد المفاوضين الروس بشأن النزاع في أوكرانيا، الأربعاء لوكالة ريا نوفوستي، أن الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا عسكريا قد تنظم استفتاءات اعتبارا من تموز/يوليو بهدف ضمها.

وقال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "لا أريد التكهن ... لكن أعتبر أن الأراضي المحررة ستنظم استفتاء بشكل شبه متزامن، وهذا أمر منطقي". ورجح المسؤول المشارك في الوفد إلى مفاوضات السلام مع أوكرانيا المتوقفة منذ أسابيع أن "يحصل ذلك في تموز/يوليو".

وتشير روسيا بعبارة "الأراضي المحررة" إلى المناطق الأوكرانية التي تحتلها مع حلفائها الانفصاليين، وهي "جمهوريتا" دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد واللتان اعترفت موسكو باستقلالهما عشية الإعلان عن حملتها العسكرية على أوكرانيا، إضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا اللتين احتلت القوات الروسية القسم الأكبر منهما منذ نهاية شباط/فبراير.

وأقامت موسكو إدارات في هذه المناطق عملت على فرض استخدام الروبل الروسي ومنح الجنسية الروسية إلى السكان أو مد شبكات اتصالات روسية.

من جهته، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن سكان هذه المناطق الأربع "يفترض أن يكون بإمكانهم اختيار مستقبلهم ... لا نشك بأنهم سيتخذون أفضل قرار".

وباحتلالها هذه المناطق باتت روسيا تسيطر على كامل ساحل بحر آزوف، ما يمنحها جسرا بريا يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.