لافروف: دول الخليج لن تنضم للعقوبات المفروضة علينا

أتت الزيارة قبل يوم واحد من اجتماع أوبك+ في فيينا، حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، من الرياض أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بين بلاده والغرب، مضيفاً أن دول الخليج أكدت أنها لن تنضم للعقوبات على موسكو، وشدد على أن الدول الغربية تخالف ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاتها ضد بلاده، داعياً إلى ضرورة سحب السلاح الثقيل من أوكرانيا.، علىما أفاد موقع العربية.

وجاءت أقوال الوزير بعد اجتماع مغلق جمعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض، وأضاف أن الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي بقيادة الولايات المتحدة. واتهم الوزير خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، الدول الغربية بدفع أوكرانيا لتهديد أمن بلاده.

وكان الوزير الروسي وصل أمس إلى الرياض، حيث التقى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي شدد على استعداد المملكة لبذل الجهود اللازمة من أجل المساهمة في التوصل إلى حل سياسي للنزاع الروسي الأوكراني، الذي دخل شهره الرابع.

كما أتت تلك الزيارة قبل يوم واحد من اجتماع أوبك+ في فيينا، حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي، على أن ترفع أهداف الإنتاج في يوليو المقبل بمقدار 432 ألف برميل يومياً.