بايدن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن ويدعو إلى أن تصبح "دائمة"

الرئيس جو بايدن يرحب بتمديد وقف إطلاق النار في اليمن

رحب الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين، وحض أطراف النزاع في هذا البلد على جعلها "دائمة".

وقال بايدن في بيان إن "الشهرين الاخيرين في اليمن، بفضل الهدنة التي اعلنت في نيسان/ابريل، كانا من الفترات الاكثر هدوءا منذ بدء هذه الحرب الفظيعة قبل سبعة أعوام. تم إنقاذ آلاف الارواح مع تراجع المعارك. من المهم العمل على جعل (الهدنة) دائمة".

واضاف الرئيس الديموقراطي "أحض جميع الاطراف على التقدم سريعا نحو عملية سلام شاملة وجامعة. لن تتوقف دبلوماسيتنا ما دام لم يتم التوصل الى تسوية دائمة".

وذكرت اوساط في واشنطن ان الحكومة الاميركية بحثت اخيرا تمديد الهدنة مع السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية وسط انتقادات في الولايات المتحدة لضرباتها الجوية وانتهاكاتها لحقوق الانسان في سياق النزاع.

ووافقت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون الخميس على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعليها، وفق ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى البلد الغارق في الحرب هانس غروندبرغ.

وخاض المبعوث الأممي محادثات مكثفة مع أطراف النزاع كافة خلال الأيام الماضية لدفعهم نحو تمديد الهدنة.