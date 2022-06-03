الكرملين يعتبر أنه حقق "بعض النتائج" بحلول اليوم المئة من الغزو الروسي لأوكرانيا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "سيتواصل هذا العمل، حتى تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة".

عتبر الكرملين الجمعة أنه حقق "بعض" أهدافه بعد مئة يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، منها "تحرير العديد من القرى"، ما سمح للسكان بالعودة إلى "حياة هادئة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "سيتواصل هذا العمل، حتى تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة".

وتابع أن "هناك إجراءات جارية وتمّ تحقيق بعض النتائج" في ما يخصّ سلامة سكّان منطقة دونباس التي تشهد معارك دامية منذ أسابيع وحيث يتقدّم الروس بصعوبة. وأشار إلى "تحرير العديد من القرى من قوات مسلحة مؤيدة للنازية في أوكرانيا وأفراد قوميين". وأضاف "أُعطيت فرصة للناس للبدء بتأسيس حياة هادئة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهته الجمعة إن "النصر سيكون حليف" أوكرانيا، في مقطع فيديو من أمام مبنى الرئاسة في كييف، وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميغال وزعيم الأغلبية البرلمانية ديفيد أراخاميا ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك.